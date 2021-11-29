Dünya Sağlık Örgütü'nden çok kritik 'Omicron' uyarısı

DSÖ’den yapılan açıklamada, bütün üye ülkelere yüksek risk içeren gruplara yönelik aşı uygulamasının artırılması çağrısı yapıldı.



Yeni varyantla ilgili genel küresel riskin çok yüksek olduğu vurgulanan açıklamada, Omicron varyantının pandeminin seyriyle ilgili potansiyel etkileri açısından benzeri görülmemiş sayıda mutasyon artışlarına sahip olabileceği ifade edildi.



Açıklamada, "Yeni varyantla ilgili genel küresel risk, çok yüksek olarak değerlendiriliyor.” denildi.



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Şu ana kadar Omicron’a bağlı ölüm vakası rapor edilmediği kaydedilen açıklamada, bu varyantın piyasadaki mevcut aşılara yönelik tepkisine ilişkin daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altı çizildi.





Açıklamada, artan vakaların sağlık sistemleri üzerinde ağır baskılara yol açabileceği, ölü sayılarının özellikle aşılanma oranın az olduğu ülkelerde daha fazla artabileceği uyarısı yapıldı.



DSÖ bir önceki açıklamasında daha ılımlı bir ifade kullanarak, Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Covid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirmişti.