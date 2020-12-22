Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ'den rahatlatan açıklama: Aşıları etkilemiyor /22 Aralık 2020 09:53

DSÖ'den rahatlatan açıklama: Aşıları etkilemiyor

İngiltere'nin güneydoğusunda Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni bir türünün keşfedildiğinin duyurulmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklama yaptı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) daha hızlı yayılan türünün "ciddi hastalık veya ölüme" sebep olduğuna dair hiçbir delil olmadığını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin başşehri Cenevre'de video-konferans yöntemiyle düzenlendiği basın toplantısında, "Son birkaç günde İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Koronavirüs'ün türlerine ilişkin haberler var. Virüsler zamanla mutasyona uğrar. Bu doğal ve bekleniyordu." dedi.

"OLABİLDİĞİNCE ÇABUK BASTIRMALIYIZ"

İngiltere'nin bu türün daha kolay bulaştığını bildirdiğini aktaran Ghebreyesus, "Ancak şimdiye kadar kuvvetle muhtemel ciddi hastalık veya ölüme sebep olduğuna dair hiçbir delil yok." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, "genetik değişikliklerin virüsün davranışlarını nasıl etkilediğini" anlamak için bilim insanlarıyla çalışıldığını belirterek "Sonuç olarak, tüm SARS-COV-2 virüslerinin bulaşıcılığını olabildiğince çabuk bastırmamız gerekiyor." uyarısında bulundu.

Virüsün daha fazla yayılmasının yeni mutasyonlara fırsat vereceğinin altını çizen Ghebreyesus, "Hükümetlerin ve insanların şu anda (virüsün) yayılmasını sınırlandırmak için gerekli önlemleri almalarının ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.

"YENİ TİP VİRÜS AŞILARI ETKİLEMİYOR"

DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise bir soru üzerine, "İngiltere, yeni tip Koronavirüs'ün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini" belirtti.

İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin akabinde Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, ülkede keşfedilen türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu duyurmuştu. 

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da Covid-19 türünün kontrolden çıktığını açıklamıştı.

Covid-19'un bu türünün İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülmesi üzerine Türkiye gibi birçok ülke İngiltere ile uçuşları durdurmuştu.

İngiltere'de Covid-19'un mutasyon geçirerek daha hızlı yayıldığının duyurulmasının ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke uçuş yasağı kararı aldı.
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