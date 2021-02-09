Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ'den şaşırtan açıklama: Tespit edemedik /09 Şubat 2021 13:54

DSÖ'den şaşırtan açıklama: Tespit edemedik

Covid-19'un kaynağını tespit etmek için salgının çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Wuhan şehrine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzman heyeti incelemelerini tamamladı.

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Bulgularını basın toplantısı ile açıklayan heyet Covid-19'a neden olan virüsün kaynağının hangi hayvan olduğunun tespit edilemediğini duyurdu.

Heyet ayrıca virüsün Wuhan'da 2019'un aralık ayından önce görüldüğü yönünde bir işaret olmadığını belirtti.

Çinli bilim heyetinin başkanı Lian Wannian virüsün hayvandan insana geçmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu fakat hangi hayvan olduğunun henüz bilinmediğini belirtti.

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Daha sonra uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelen heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Wuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Wuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı.

Covid-19, ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.
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