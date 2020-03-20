DSÖ'den sevindiren açıklama

DSÖ’nün Rusya Sorumlusu Melita Vujnovic, corona virüsüne karşı 20 aşının dünya çapında geliştirilmesinin sağlandığını açıkladı. Vujnovic, Novosibirsk’te bulunan Rus vektör biyoteknoloji merkezi tarafından oluşturulan bir aşının testlerinin de başladığını söyledi.





Bilim insanlarının aşının 2020’nin dördüncü çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını umduğunu açıklayan Vujnoviç, DSÖ’nün de Corona virüsüne karşı mücadele çalışmalarının ilerleme hızından memnun olduğunu belirtti. Rus yetkili ayrıca çok sayıda klinik ilaç çalışmasının devam ettiğini ve ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde alınmasının beklendiğini söyledi.





11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü salgın hastalık olarak nitelendirdi. Dünya çapında corona virüsünden 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 245 bin 900’den fazla kişide vak’a görüldü.



