DSÖ'den Sputnik V aşısı kararı

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Rusya’nın geliştirdiği corona virüsü aşısı Sputnik V ile ilgili dikkat çekici bir karar aldı.







DSÖ, aşının üretim sürecindeki ihlaller dolayısıyla Sputnik V’in onay sürecinin askıya alındığını açıkladı.Rusya’nın geliştirdiği ve hem DSÖ’den hem de Avrupa Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay bekleyen aşı ile ilgili açıklamayı DSÖ’nün uzantısı olan Pan Amerikan Sağlık Örgütü Yardımcısı Direktörü Jarbas Barbosa yaptı.





Barbosa, “DSÖ’nün Mayıs ayında Rusya’da yaptığı teftişler sırasında üretim tesislerinde bir dizi ihlal tespit edildi” dedi.Barbosa, “Yapılan incelemeler sırasında fabrikanın üretim yapmak için en iyi yer olmadığını fark ettik. Dolayısıyla onay süreci askıya alındı” dedi.Rus basını, bu tür “ihlallerin” aşının kalitesine zarar verebileceğini yazdı.





Türkiye’de de üretilmesi planlanan Sputnik V için Rus yetkililerin şubat ayında başvurduğu fakat bu başvurunun bekletildiği kaydedildi. Barbosa, “Üretici firmadan fabrikalarının uygun olduğuna dair bilgilendirme gelmesini bekliyoruz” dedi.