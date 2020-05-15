Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ'den tüm dünyaya 'ikinci dalga' uyarısı /15 Mayıs 2020 19:10

DSÖ'den tüm dünyaya 'ikinci dalga' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), önümüzdeki sonbaharda gelebilecek ikinci corona virüsü dalgasına karşı Avrupa'nın hazırlıklar yapması gerektiğini duyurdu.

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DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa genelinde on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan corona virüsü salgını ile ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa'da sonbaharda yeni grip veya kızamık dalgasının da beklendiğini dile getirerek, “Şimdi kutlama değil hazırlık yapma zamanı” dedi.

“TETİKTE OLMALIYIZ”

Vaka sayısındaki yavaşlamanın salgının kısa zamanda biteceği anlamına gelmediğinin altını çizen Kluge, corona virüsü salgını nedeniyle kısıtlamalar uygulayan bazı ülkelerin, bu kısıtlamaları kaldırmaya başladığına dikkat çekerek bunun aceleyle verilen kararlar olabileceğini belirtti.

Son haftalarda ölüm ve enfeksiyon sayısında yaşanan düşüşe rağmen Birleşik Krallık'ın ve kıtadaki komşularının “tetikte olması gerektiğini” söyleyen Kluge, “Çifte dalga konusunda çok endişeliyim. Singapur ve Japonya bunun kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı olduğunu erken aşamada fark etti” dedi.

“YOL AYRIMINDAYIZ”

Kluge perşembe günü gerçekleşen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

*Şu an bir yol ayrımındayız. Hangi yolu izleyeceğimizi eylemlerimiz ve bireysel davranışlarımız belirleyecek. Acil durumun beraberinde getirdiği yorgunluk hissi, bu virüse karşı edindiğimiz değerli kazanımları tehlikeye sokuyor.

*Yetkililere güvensizlik uyandıran haberler ve komplocu düşünce, fiziksel mesafe karşıtı hareketleri körüklüyor, diğer insanlar da aşırı ihtiyatlı davranıyor.

*Bugünkü davranışlarımız salgın için rotayı belirleyecek. Hükümetlerin kısıtlamaları kaldırmasıyla birlikte sizler, halk artık ana aktörlersiniz.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Kluge, ülkeleri salgının yavaşlatılmasıyla elde edilen zamanı halk sağlığı sistemlerini güçlendirmek için kullanmaya çağırdı. 
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