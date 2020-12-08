Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ'den uyarı: Bunu yapmayı bırakın! /08 Aralık 2020 20:38

DSÖ'den uyarı: Bunu yapmayı bırakın!

Dünya Sağlık Örgütü, ABD’deki koronavirüs vakalarındaki artış sonrası uyarı yaptı. Yapılan açıklamada “Sarılmayı bırakın” ifadeleri yer aldı.

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Dünya Sağlık Örgütü, ABD’de giderek artan vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili açıklamalar yaptı. DSÖ, ABD vatandaşlarına Covid-19 vakalarının artması ve hastanelerin doluluk oranlarının sınırına gelmesi sonrası, “Sarılmayı bırakın” uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta ABD’de yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını sonrası Dünya Sağlık Örgütü, virüsün insanlarla yakın temas halindeyken, sarıldıklarında, öpüştüklerinde ve özellikle iç mekanlarda yapılan uzun sohbetler sonrası yayıldığının altını çizdi.

"ABD BERBAT DURUMDA"

ABD’nin ‘berbat’ durumda olduğunu belirten DSÖ Direktörü Dr. Mike Ryan, “İnsanların birbirine sarılmamasını istemek korkunç bir şey. Fakat ABD’de geldiğimiz durum bu. Güçlü bir sağlık sistemine ve inanılmaz teknolojilere sahip ABD'de dakikada bir ila iki kişinin öldüğünü görmek oldukça şok edici. Uzun süre bir başkasıyla aynı yerde olmak şu anda yapabileceğiniz en tehlikeli şeylerden biri, çünkü beraber geçirilen dönemde virüsün yayılması için daha fazla fırsat var” şeklinde konuştu.
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