DSÖ'den virüs açıklaması

Mike Ryan, korona virüsüyle savaşta halkların evde kalmasının yeterli olamayacağı konusunda uyarıda bulundu. Ryan, sokağa çıkma yasakları ve diğer tedbirler sonrasında virüsün yeniden ortaya çıkacağını hatırlatarak, daha fazla test yapılması gerektiğini söyledi.







‘HASTALARI VE ONLARIN TEMAS KURDUĞU KİŞİLERİ BULUN’





Ryan, “Şu an asıl odaklanmamız gereken şey, hasta olanları ve virüsü taşıyanları bulup onları izole etmek. Bu kişilerin temas kurduğu kişileri bulmak ve onları izole etmek” dedi.





DSÖ yetkilisi, “Şu an sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tehlike şu: Eğer güçlü kamu sağlığı önlemlerini şimdi almazsak, bu hareket kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları kaldırıldığında, hastalığın tehlikesi yeniden fırlayacak” diye konuştu.



