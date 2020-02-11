DSÖ'den virüs tedavisi açıklaması

Çin’de başlayan yeni tip korona virüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşı için tarih verdi. DSÖ, İsviçre’nin Cenevre kentine virüse ilişkin değerlendirmeleri açıklamak için bir basın toplantısı düzenledi.







DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilen aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini belirtti. Tedros, daha fazla kişinin hastalanmaması ve daha fazla bedel ödenmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Ghebreyesus, yeni tip korona virüsüne “covid-19” adının verildiğini de söyledi.

Çin’de ortaya çıkan yeni korona virüste can kaybı hafta başında yeni bir rekor kırdı. Bir günde 108 kişi yaşamını yitirdi. Virüsten ölenlerin sayısı tüm dünyada bin 18’e ulaşırken, virüsün bulaştığı kişi sayı 42 bini aştı.