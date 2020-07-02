Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ'den 'yeni salgın' iddiasına yalanlama /02 Temmuz 2020 01:01

DSÖ'den 'yeni salgın' iddiasına yalanlama

Çin'de ortaya çıkan yeni bir domuz gribi virüsünün dünya çapında yeni bir salgın oluşturma potansiyeli olduğu yönündeki iddiaya Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan'dan cevap geldi. Ryan, söz konusu virüsün yeni bir olgu olmadığını ve bilinen bu virüs türünün gözetim altında olduğunu belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, Çin'de oraya çıkan ve pandemi riski taşıdığı belirtilen domuz gribi virüsünün yeni değil, bilinen bir domuz gribi türü olduğunu söyledi.

Ryan, söz konusu virüsün 2016 yılından beri bilinen ve kuş gribine benzeyen Avrasya domuz gribinin bir suşu olduğunu belirterek, araştırmacıların bilim dergisinde yayınlanan çalışmasında, domuz popülasyonu arasındaki gelişimi de dahil olmak üzere, bu suşun epidemiyolojik gözetimi hakkında bilgilerin de yer aldığını ifade etti.

Ryan, "İnsanları sakinleştirmek, bunun yeni bir virüs olmadığını, gözetim altında olan bir virüs olduğunu söylemek önemlidir" ifadelerini kullandı.
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