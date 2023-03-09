DSP, Cumhur İttifakı'na kapı araladı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, dün Millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceklerine yönelik açıklamasının ardından yeni bir açıklama geldi.







Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yakan Aksakal A Haber yayınında, "Teklif gelirse değerlendiririz" dedi.







"CUMHUR İTTİFAKI'NDAN BİR TEKLİF ŞU ANA KADAR ULAŞMADI"

DSP'nin de Cumhur İttifakı'na katılacağının gündeme taşınmasına yönelik haberlerin sorulduğu Aksakal, şu ifadeleri kullandı:





"Bu devletin parçalanmasına yönelik hiçbir hareketin kenarında bile olamayacağımızı söyledik. DSP, Bülent Ecevit'in kurduğu, milliyetçi, vatansever, sol bir partidir. Siyasi tartışmalarda ekonomik konularda elbette farklı düşünebiliriz, ama Türkiye Devleti'nin bölünmez bütünlüğü üzerine kurgulanan hiçbir argümanın yanında DSP olamaz.





Seçim sistemi içinde bugün AK Parti dahil ittifaklarla devleti yönetme noktasında. Millet İttifakı da 6 parti masanın etrafında. Bugüne kadar Cumhur İttifakı'ndan bir teklif şu ana kadar ulaşmadı. Bu şu an gazeteci arkadaşlarımızın kendi yorumlarıdır. Teklif gelirse bunu tabii ki değerlendiririz. Yarın başkanlık divanımız toplanıyor. Bu konular görüşülür, bir karar oluşturulacak. O karar çevresinde değerlendirmeye alınacaktır."





GÜNDEME TAŞINMIŞTI

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Anavatan Partisi ve DSP'nin de Cumhur İttifakı'na katılacağını yazmış ve yazısında şunları kaydetmişti:





"Şu sıralarda Cumhur İttifakı'nda da bir hareketlilik var. Yeni siyasi aktörlerden, yakın tarihte iz bırakmış partilerden söz ediliyor. Ama ayrıntılarını önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz şu iki gelişme dikkat çekici: Rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor."