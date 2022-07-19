DSP Genel Başkan Yardımcısı kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı’nda meydana geldi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kulun kontrolünü kaybettiği 16 HK 834 plakalı otomobili, metro hattının duvarına çarptı. 3 çocuk babası Hüseyin Kul, metrelerce sürüklenip bariyerlere çarparak duran otomobilde sıkıştı.





İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan Kul, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Kul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.





DSP GENEL BAŞKANINDAN BAŞSAĞLIĞI





DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hüseyin Kul için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı. Aksakal mesajında, Değerli büyüğüm, tepeden tırnağa insan, emekçi ve üretici, örnek bir DSP’li, G. Bşk. Yrd. ağabeyimiz Hüseyin Kul’u elim bir trafik kazasında kaybettik.





Üzüntümü tarif edecek cümle kuramıyorum. Kederli ailesine ve DSP camiasına sabır, metanet, başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun ifadelerini kullandı.