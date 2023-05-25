Samanyolu Haber /Gündem / DSP Genel Başkanı Aksakal'a şok: Vekilliği düşebilir /25 Mayıs 2023 14:37

DSP Genel Başkanı Aksakal'a şok: Vekilliği düşebilir

AKP listelerinden seçime girerek milletvekili seçilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal hakkında ‘resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

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DSP’de bir grup il ve ilçe başkanı, AK Parti listelerinden seçime girerek milletvekili seçilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal hakkında ‘resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, suç duyurusunu Twitter hesabından duyurdu. Kart "Milletvekili olabilmek için sahte belge düzenleyen, görev ve yetkilerini kötüye kullanan DSP Genel Başkanı M.Önder Aksakal ve Yardımcıları H. Erçelebi ile E. Onursal hakkında; DSP’li Üyeler adına Ankara C.Başsavcılığına 24.05.2023 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine" dedi.

Cumhur İttifakı'na destek kararı alan fakat parti örgütünün tepkisi ile karşılaşan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın milletvekilliği tehlikede. 14 Mayıs'taki 28'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde AKP listelerinden İstanbul 2. Bölge 4'ncü sıra adayı olarak seçilen Aksakal ile Ankara'nın iki seçim bölgesinde 9'ncu sıra adayları olan Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi ve Ejder Onursal hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bir kısmı aktif görevini sürdüren bazı il ve ilçe başkanları adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunu CHP'li eski vekil Atilla Kart yaptı.

Aksakal ve iki yardımcısına "Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi belgeyi sahte olarak düzeltmek, düzenlemek ve bu belgeyi kullanarak resmi mercileri yanıltmak' ile ‘Görevinin gereklerine aykırı hareket ederek, görevi kötüye kullanmak" suçlamaları yöneltildi.

Suç duyurusunda Parti Meclisi kararı gereği DSP'nin seçime katılmasına ve adayların merkez yoklaması ile belirlenmesine karar verildiği halde ittifak görüşmeleri yapıldığı, adaylık sürecinde ise Yüksek Seçim Kurulu’na ( YSK) sunulan 6 Nisan tarihli belgenin parti organları adına düzenlendiği ileri sürüldü. Suç duyurusunda suçun iştirak halinde, birlikte gerçekleştiği öne sürüldü.
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