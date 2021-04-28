Samanyolu Haber /Politika / DSP'de iki üst düzey 'Cumhur İttifakı' istifası /28 Nisan 2021 21:55

DSP'de iki üst düzey 'Cumhur İttifakı' istifası

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Cumhur İttifakı ile yakınlaştığı iddiaları nedeniyle partinin iki üst düzey yöneticisinin istifa ettiği belirtildi.

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Demokratik Sol Parti (DSP)'de Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bilensoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Üşenmez istifa etti. Yapılan istifa açıklamasında, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Cumhur İttifakının izlediği yöntem ve görüşleri benimsemesi kabul edilemez bir durum meydana getirmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet değerlerine ters düşülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Bilensoy ve Üşenmez'in imzasıyla yayımlanan açıklama şu şekilde:

“DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın ülke sorunlarının giderilmesi için yöntem üreteceğine, çeşitli medya kanallarında tamamen bireysel ve şahsi menfaate dayalı, Demokratik Sol Kültürle bağdaşmayan söylem ve açıklamalar da bulunması, Cumhur ittifakının izlediği yöntem ve görüşleri benimsemesi kabul edilemez bir durum meydana getirmiştir.

Söz konusu bu durum DSP’nin kurumsal kimliğine ve bu güne kadar ki fiili ve teorik uygulamalarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet değerlerine, Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit‘ in öğretisi Demokratik Sol Kültüre ve ülke menfaatlerine ters düşmüş, toplum nezdinde ve kamuoyunda DSP'nin yanlış algılanmasına neden olmuştur.

Yaşanan bu süreç de Genel Başkan Önder Aksakal ile aramızda oluşan derin anlayış farklılığımız mevcut görevlerimizi sürdürebilmemizi olanaksız kılmış, bu görevlerden istifa etmemiz için yeterli sebep oluşturmuştur.

İstifa kararımızın oluşan sorgulama ve çözüm bulma sürecine katkı sağlayacağına olan inancımızla;

DSP çatısı altında tanıdığımız ve birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz tüm Başkanlık Kurulu Üyesi arkadaşlarımıza, bu İlkeleri yaşatan ve paylaşan tüm Demokratik Solculara teşekkür etmeyi bir borç ve görev biliyoruruz.

Demokratik Sol mücadelemiz, Parti Meclisi üyesi olarak, nefesimizin yettiği yere kadar devam edecektir.

Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir.

Saygılarımızla."
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