Dua Mevsimindeyiz.. Seyyidü’l İstiğfar Duası

Hüseyin Yağmur ile Dua Köşesi

İlahiyatçı / Yazar





Sevgili dostlar, bu yıl Korona virüsün gölgesinde bir Ramazan yaşıyoruz. Nerede o güzelim iftar programlarımız, gönül gönüle Ramazan’ın o sıcacık atmosferinde buluşup yaptığımız iftarlar, cami ve mescitlerde gürül gürül okunan mukabeleler, kılınan teravih namazları!..







90’lı yıllarda tv programları yaparken davet edilen konuklardan “nerede o eski Ramazanlar! Nerede o çocukluğumuzda yaşadığımız Ramazanlar!” diye başlayan cümleler duyardık. Her konuk neredeyse ittifak halinde geçmişte yaşanan Ramazanlara hasretini, özlemini ifade ederdi.





Yakında biz de o konuklar gibi benzer cümleler kuracağız:





“Hatırlar mısınız o eski Ramazan günlerini! Teravih namazıyla dolup taşan cami ve mescitleri, çocukların camide cıvıl cıvıl birer kuş misali sesleriyle renk kattıkları teravih namazlarını, okunan mukabelelerle camilerde yankılanan ruhani atmosferi!

Ne yazık ki hepsi geride kaldı, ne zaman tekrar o güzel günlere geri dönülür, bu konuda en azından yakın zamanda o muhteşem atmosferin geri geleceğine dair henüz bir alamet görülmüyor..





Bugünlerde hepimiz birer münzevi gibiyiz..





Geriye dönüp baktığımızda nerede yanlış yaptık ki, diye kendimizi sorgulamazsak musibet artarak devam edeceğe benzer.





Zira, “Başınıza gelen her musîbet, işlediğiniz günahlar (ihmal ve kusurlarınız) sebebiyledir, hatta Allah günahlarınızın çoğunu da affeder.” (Şura suresi, 30) Buyuruyor Rabbimiz yüce Kitabında.





“Hadiselerin de bir dili vardır..böyle geniş çaplı bir musibet ve felaketin geniş dairede işlenen cinayetlerden olduğu akla gelse de, hadiselerin bu dilini okurken, bize düşen; vazifelerimizin hakkını veremediğimizi düşünerek kendimizi sorgulamalıyız; bu şekilde bir muhasebe, bize çok şey kazandırır ve hatasızdır”





Başa gelen her musibet, bizde istiğfar duygusunu tetiklemek için meydana gelmiş birer sinyal gibidir.





Ramazan’ın faziletinin anlatıldığı ayetin peşinden “Kullarım Bana isteklerini yöneltirlerse, bilmelidirler ki, Ben yakınlardan yakınım; Bana dua ile yönelenin duasına icabet ederim.” (Bakara suresi, 187) buyrulur.





Öyleyse gelin hep birlikte bugünlerde çokça okunması gereken Efendimiz'in (sas) o muhteşem istiğfar duasını, Seyyidü’l-istiğfarını okuyalım..





Şeddad bin Evs (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:





"Bir kimse bu Seyyidü'l-istiğfâr'ı ihlâs ile gündüz okur da o günde akşam olmadan evvel vefat ederse o kimse ehl-i cennettendir. Ve eğer bu duâyı ihlas ile gece okur da sabah olmazdan evvel vefat ederse yine ehl-i cennettendir") müjdesiyle birlikte..





“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin!Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım.Yaptığım kötülüklerin ve işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin, üzerimdeki nimetlerini yüce huzurunda minnetle anıp, itiraf ederim. Aynı şekilde günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz.” (Buhârî, De’avât, 2, 15; Ebû Davud, Edep, 101; Tirmizî, De’avât, 15; Nesâî, İstiâze, 57; İbn Mâce, Dua,14 )







İşte ey âciz insan ve ey fakir beşer! Dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medârı olan bir vesileyi elden bırakma. Ona yapış, âlâ-yı illiyyîn-i insaniyete çık. (Sözler, sh. 339)

Cenabı Alllah dualarımızı kabul buyursun..

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