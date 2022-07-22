Samanyolu Haber /Gündem / Duayen hukuk hocasının hayal kırıklığı /22 Temmuz 2022 12:56

Duayen hukuk hocasının hayal kırıklığı

Duayen hukuk hocasının hayal kırıklığı: Bugünkü aklımla bu ülkede hukuk fakültesine girmeyi tercih etmezdim, idare hukuku alanında asla uzmanlaşmazdım!

SHABER3.COM

Türkiye'de idare hukukunun nesiller yetiştiren önde gelen hocalarından Prof. Dr. Metin Günday, "Bugünkü aklımla bu ülkede hukuk fakültesine girmeyi tercih etmezdim" dedi.

İdare Hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday, Türkiye'deki hukuk sistemini eleştirdi.
 
Günday, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "18 yaşında iken bugünkü aklımla bu ülkede hukuk fakültesine girmeyi tercih etmezdim. Hadi tercih ettim ve mezun oldum, kamu hukuku (özellikle de İdare Hukuku) alanında asla uzmanlaşmaz, doçent ve profesör olmazdım" ifadelerini kullandı. 
Prof. Günday'ın paylaşımına yüzlerce beğeni, onlarca yorum geldi. 

Gelen bazı yorumlar şöyle:

"İyi ki okumuşsunuz iyi ki bu alanda profesör olmuşsunuz. Eminim geçtiğiniz yollarda sahip olduğunuz güzelliklerle naif izler bırakmış ve ülkeye sağlam hukukçular yetiştirmişsinizdir. Varlığınız Türkiye'nin aydınlık geleceğinin teminatıdır. Öğrencileriniz çok şanslı." 

"77 yıllık ömrününüzün 50 yılından fazlasını adadığınız mesleğinizden eğitiminizden sizi soğutan bir sistem içinde olduğunuzu düşünün ne acı…cidden okurken gözüm doldu. Bu sözü 77 yaşındaki bir akademisyene söyletmek çok üzücü hukuk sistemimiz adına. Bizler içinse umut kırıcı." 
"Çok acı bir serzeniş... Bugün Türkiye'yi anlamak ve yorumlamak için iyi bilmeniz gereken en son metinler, maalesef yürürlükteki kanunlar... Erdoğan rejiminde mahkemelerin hangi kararları neden alacağını öngörebilmek için otoriter rejimler üzerine uzmanlaşmanız gerekiyor..."
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