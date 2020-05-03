Samanyolu Haber /Gündem / Duayen Tıp Profesörü de hastalığı yenemedi /03 Mayıs 2020 12:50

Duayen Tıp Profesörü de hastalığı yenemedi

İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tükek paylaşımında, "Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum” dedi.

78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Dilmener’e 2004 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, yoksul hastaları hukuka aykırı şekilde ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 135 profesör ile birlikte Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma açılmıştı.

 
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