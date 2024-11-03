Dubai-İstanbul hattında altın vurgunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yıl ağustos ayında işlenmemiş altın ithalatına aylık 12 ton kota getirdi. Altın ticaretinin cari açığı yükseltmesi amacıyla alınan karar sonrası Dubai’den altın kaçakçılığı başladı. Dubai’de altının kilosu 80 bin, Türkiye’de ise 85-88 bin dolar ve kilo başına 5-8 bin dolarlık bir fark var.





Aradaki bu fark vurgun yapmak isteyenleri harekete geçirdi. Bu iş için İstanbul Havalimanı VIP salonu bile kullanıldı. VIP salonunda geçen eylül ayında tek seferde en az 300 bin dolar rant getiren 60 kilo altın ele geçirildi. Sözcü'nün haberine göre İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez olayı araştırdı ve detaylarını şöyle anlattı:





VIP’İ KULLANDILAR

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 Ağustos 2023’de işlenmemiş altın ihracatına aylık 12 ton kota koydu ve ardından altın kaçakçılığı başlıyor. VIP salonuna getirilen altın konusunda sadece bir kez değil çok sefer var. Birileri her seferinde cebine 300-500 bin dolar indiriyor.





VIP salonunu kullanma hakkına sahip kişilerden kimler kaç kez geçen yıl Ağustos ayından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ve Dubai’ye gitmiş, giderken çanta ve valizleri kaç kiloymuş dönüşte kaç kilo olmuş. Bu bilgiler, uçak şirketleri ve havaalanı kayıtlarından bulunur. Devlet birimleri bu işin peşine düşerse büyük bir skandal ve önemli isimler ortaya çıkar.”





Bakan yardımcısı ve AKP’li eski vekil

İstanbul Havalimanı VIP salonundaki 60 kiloluk altın olayının perde arkasından da önemli bağlantılar çıktı. VIP salonunun, altına kota konulması kararının ardından BAE’den yapılan altın kaçakçılığı için kullanıldığı öne sürülüyor. Bu konudaki bir olay 20 Eylül’de yaşandı. Eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı ve bir eski AKP milletvekilinin yanında VIP salonuna gelen eski özel kalem müdürünün valizlerinde 176 milyon lira değerinde 60 kilo altın bulundu.





Kapıkule’de bakan götüren kaçakçılık

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda da 1984 yılında benzer bir altın kaçakçılığı olayı yaşanmış, bir otobüste 85 kilo altın ele geçirilmiş ve bu olayı rüşvet karşılığı organize eden 46 gümrükçü-polis tutuklanmıştı.





Kaçakçılığın boyutları büyümüş, dönemin Başbakanı Turgut Özal, Maliye Bakanı Vural Arıkan’ı azletmiş, İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar da istifa etmişti.





O dönem KOM Daire Başkanlığı’nda görev yapan ve Kapıkule soruşturmasını yürüten Emniyet Müdürü Bülent Kılıçtepe, “Dubai ara istasyon ve birileri de kirli çamaşırları yıkıyor olabilir. Yurda getirilen altın için yol önlemi de alınmış görünüyor, 60 kilo altını taşıyan kişi de kuryedir asıl patronu ortaya çıkarmak lazım” dedi.