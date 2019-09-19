Dubai Şeyhi Al Maktum'un boşanma davası diplomatik kriz çıkardı

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın bu yılın başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleştiği ortaya çıkmıştı.





Şeyhin 33 yaşındaki kızı Prenses Latifa'nın da geçtiğimiz sene kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıkmıştı. İngiltere'ye yaptığı sığınma başvurusu da reddedilen Prenses Haya için kardeşi olan Ürdün Kralı Abdullah harekete geçti.







Ürdün Kralı Abdullah'ın 2 Eylül'de, Prenses Haya'yı Londra'ki Ürdün Büyükelçiliği'ne diplomat olarak atama emri verdiği ortaya çıktı. Weekly Blitz adlı sitenin haberine göre Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise Kral Abdullah'ın atama emrine sıcak bakmıyor.





Ürdün Dışişleri BakanıSafadi, Prenses Haya'yı atamanın, Ürdün ve İngiltere ilişkilerine zarar verebileceğini düşünüyor. Prenses Haya'nın Londra'ya diplomat olarak atanması kararının Katar'dan da destek gördüğü ve Kral Abdullah'ın bu kararı üzerinde etkisi olduğu iddia ediliyor.



