Dubai şeyhi, eski karısının telefonunu Pegasus'la hacklemiş





Telefonuna girildiğini Cherrie Blair ve Citizen Lab haber verdi





Şeyh hakkındaki suçlamaları reddetti





İngiliz mahkemesinin kararına göre el Maktum, İsrailli NSO firması tarafından geliştirilen casus yazılım "Pegasus"u kullanarak eski eşi Prenses Haya bint al Hüseyin ve avukatlarının telefonlarının "hacklenmesini" istedi.Mahkeme kararında ayrıca Maktum'un yanında çalışanları Haya'nın Londra'daki evinin yanındaki malikaneyi satın almaya zorladığı ve bu göz korkutan hareketler nedeniyle eski eşinin kendini "avlanmış, güvensiz ve 'nefes alamaz' halde hissettiği belirtildi.72 yaşındaki Dubai Emiri ve eski eşi 47 yaşındaki Prenses Haya bint al Hüseyin, iki çocuklarının (13 yaşındaki Celile ve 9 yaşındaki Zeyid) vekaletini almak için uzun ve zorlu bir hukuk savaşı veriyor. Aynı zamanda Ürdün Kralı II. Abdullah'ın üvey kardeşi olan Prenses Haya'nın İngiliz korumasıyla ilişkisi olduğuna dair şüpheler sebebiyle güvenlik korkusu taşıdığını belirtiyor.Prenses Haya'nın telefonunu dinlenen avukatlarından birinin İngiliz Lordlar kamarası üyesi Fiona Shackleton olduğu açılandı. Shackelton Prenses Diana'nın boşanma davasında tahtın varisi Prens Charles'ı temsil etmişti.Prenses Haya ve Shackelton'a telefonlarına girildiğine dair ihbarın ağustos ayında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in eşi Cherie Blair'in yaptığı belirtiliyor.Cherie Blair aynı zamanda İsrailli NSO şirketine dışarıdan danışmanlık hizmeti veren önemli avukatlardan biri.Mahkemede Blair'in haricinde Kanada'daki Toronto Üniversitesi'ne bağlı dijital denetleme faaliyetinde bulunan Citizen Lab'in siber uzmanlarından birinin de Prenses Haya'ya durumu bildirdiği açığa çıktı.Haya'nın avukatı olayın ortaya çıkmasıyla NSO'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) sözleşmesinin iptal edildiğini belirtti. İsrailli firma ise konuyla ilgili hemen bir yorum yapmadı ancak Pegasus'un amacı dışında kullanıldığına dair kanıtları ellerine ulaşması halinde adım atacaklarını kaydetti.Şeyh el Maktum ise mahkeme kararının haksız ve eksik bilgiye dayandığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti.El Maktum yayınladığı açıklamada "Aleyhimdeki suçlamaları her zaman reddettim ve öyle yapmaya devam edeceğim. Bu meseleler devlet güvenliğiyle ilgili sözde operasyonlarla alakalı olmalı" dedi.Şeyh açıklamasında "Ne Dubai Emiri ne de Birleşik Arap Emiri bu kovuşturmanın tarafı değildir ve duruşmaya katılmamışlardır. Mahkeme kararı bu nedenle kaçınılmaz olarak eksik bir resme dayanmaktadır. Buna ek olarak bu karar ne bana ne de danışmanlarıma açıklanmayan delillere dayanmaktadır ve bu sebeple haksız biçimde alınmıştır" ifadelerin kullandı.Şeyh el Maktum daha önceki başka bir İngiliz mahkemesi tarafından iki kız çocuğunu kaçırmak onlara kötü davranmak ve istekleri dışında alıkoymakla suçlanmıştı.