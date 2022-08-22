Dugin suikastını Putin karşıtı Rus örgütü üstlendi

Rusya’nın en önemli siyaset uzmanlarından olan ve aynı zamanda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “beyni” olarak anılan Alexander Dugin’in kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürülmesi Rusya’yı ayağa kaldırdı. Saldırı sonrası tüm dikkatler Kiev’e çevrilirken Ukrayna tarafı suikastla bağlantısının bulunmadığını duyurdu.







Olayla ilgili soruşturma sürerken Putin yönetimi şiddet yoluyla devirmeyi amaçlayan bir yeraltı örgütü olan Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu'ndan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin karşıtı bir harekete başladıklarını duyuran örgüt, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada “Rusya lideri Putin ve oligarklarının tahtan indirileceğini” savunurken, Darya Dugina ve Alexander Dugin’in bazı programlarda Ukrayna’da katliam çağrılarında bulunduğu iddia edildi.





‘PUTİN’İ TAHTINDAN İNDİRECEĞİZ’

Sözcü'de yer alan habere göre açıklamada, “Bizler, Rus aktivistler, askerler ve politikacılar, şimdi Ulusal Cumhuriyet Ordusu'nun partizanları ve savaşçıları, savaş çığırtkanlarını, soyguncuları ve Rusya halklarının zalimlerini yasadışı ilan ediyoruz. Başkan Putin'i Anayasayı değiştiren, Slav halkları arasında kardeş kavgasına yol açan ve Rus askerlerini gerçek ve anlamsız ölüme gönderen otorite gaspçısı ve askeri suçlu ilan ediyoruz. Bazıları için yoksulluk ve tabutlar, diğerleri için saraylar onun politikasının özüdür. Haklarından mahrum bırakılmış insanların tiranlara karşı isyan etme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Putin bizim tarafımızdan tahttan indirilecek ve yok edilecek” denildi.







Açıklamada, “Amacımız Rusya'nın ve komşularının yıkımını durdurmak, halkımızın zenginliklerini emen ve bugün ülke içinde ve dışında suç işleyen Kremlin işadamları grubunun faaliyetlerini durdurmaktır. Rusya hükümeti yetkililerini ve bölgesel yönetimleri gaspçının suç ortakları ilan ediyoruz. İstifa etmeyenler tarafımızdan yok edilecektir. Yolsuzluktan ve resmi makamlarla iletişimden para kazanan işadamlarını yerli toprakların hainleri ve gaspçıların suç ortakları ilan ediyoruz. Tövbe etmeyen ve bu hükümete ve savaşına açıkça karşı çıkmayanların mallarının ve kendilerinin tarafımızdan yok edileceğini ilan ediyoruz. Güvenlik güçleri mensuplarını gaspçılarla işbirliği yapan kişiler olarak ilan ediyoruz. Silahlarını bırakmayanlar ve omuzlarındaki kayışları çıkarmayanlar yok edilecektir” ifadeleri dikkat çekti.







Rusya Soruşturma Komitesi tarafından dün yapılan açıklamada, Dugina'nın aracının altına bomba düzeneği kurulduğu aktarılarak, “Darya Dugina'nın aracının şoför koltuğu bölümünün alt kısmına bomba yerleştirildiği tespit edildi. Şu anda Rusya Soruşturma Komitesi Adli Birimler Müdürlüğü'nden uzmanların katılımıyla olay yerinde incelemeler devam ediyor. Tamamen yanan araç ise özel bir otoparka çekildi. Ayrıca soruşturma için fizik, kimya, biyoloji ve genetik uzmanları da görevlendirildi. Aracın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, saldırının önceden planlandığı işlendiği düşünülüyor. Suçu işleyen ve bağlantıda oldukları kişilerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor” sözlerine yer verilmişti.







