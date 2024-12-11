Dugin'den Erdoğan'a sert sözler: Rusya'ya ihanet etti, pişman olacak

TR724'te yer alan habere göre, X hesabından peş peşe paylaşım yapan Dugin, “Kemal’in Türkiyesi’nin sonu başladı” diyerek, Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’nin de aleyhine sonuçlanacağını iddia etti.





”STRATEJİK HATA, PİŞMAN OLACAKSIN”





Dugin’in yaptığı Suriye paylaşımları şöyle:





“Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Stratejik hata yaptı. Rusya’ya ihanet etti. İran’a ihanet etmişti. Mahvoldu. Şimdi Kemal’in Türkiye’sinin sonu başladı, sizi destekledik. Buraya kadar. Bundan sonra tövbe edeceksiniz. Daha önce yapmadıklarımızı yapacağız, pişman olacaksın. Ama çok geç olacak.”





Dugin bir süre sonra bu iki paylaşımını kaldırıp, daha “yumuşak” ifadelerle yeni açıklamalar yaptı.





15 TEMMUZ’LA TEHDİT ETTİ: ÇOK YARDIM ETTİK





Şimdiye kadar Erdoğan’ı desteklediklerini, 2015’te Türkiye ile gerilimden kaçınmaya çalıştıklarını ve 15 Temmuz’da Erdoğan’a yardım etmek için çok şey yaptıklarını hatırlatan Dugin’in son paylaşımları şöyle:





“Suriye davası bizim için çok acı verici. Bence bu Erdoğan için stratejik bir hataydı. Kemalist düşünce, Türkiye’yi sınırları içinde savunmaktı.”





“İslamcılık Türkiye’nin düşmanıdır. Arap bölgesinde Türk liderliği ile asla anlaşmayacaktır. Suriye’deki Kürtler Batı’nın desteğiyle güçlerini pekiştirmeye çalışacaklar. Suriye’de Ruslar olmazsa, Erdoğan çok önemli bir müttefikini ve dostunu kaybeder.”





”ERDOĞAN YANLIŞ HESAP YAPIYOR”





“Rusya ile Türkiye arasında çok fazla bağ var. Davranışları açıkça İsrail ve küreselcilerin lehine. Bu üzücü. Rusya, Batı’nın göstermek istediği kadar zayıf değil. Erdoğan’ın yanlış hesap yaptığına inanıyorum.”





“Rusya Türkiye’ye hiçbir zarar vermeyecek. Kesinlikle. Ama böyle bir ihanetten sonra Rusya’nın Türkiye’ye sorun çıkması durumunda yardıma gelmesini ummak zor. Ve sorunlar zaman zaman gelir.”