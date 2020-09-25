Samanyolu Haber /Gündem / Düğmeye kendi bastı! /25 Eylül 2020 11:25

Düğmeye kendi bastı!

"Cübbeli Ahmet" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi.

SHABER3.COM

2 bin civarında selefi derneğinin silahlandığını iddia eden ve "Cübbeli Ahmet" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü savcılıkta ifade verdi.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, "İfade vermesini bekliyorduk, ancak buraya gelmedi. Dakikalar önce Emniyet'te özel bir birimde ifadesi alındı, bilgisine başvuruldu. Dakikalar önce Emniyet'ten ayrıldı." dedi.  

ÜNLÜ: İSİMLERİNİ TEK TEK VERİRİM

Ünlü'nün "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı dernek silahlandı. Savcılık çağırırsa isimlerini veririm." şeklindeki iddiası İçişleri Bakanlığı tahkikat başlatmıştı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilgisine başvurmak üzere Ünlü'yü ifade için davet etmişti.
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