Samanyolu Haber /Dünya / Düğüm çözülemedi, pazarlığa devam... /10 Aralık 2020 11:56

Düğüm çözülemedi, pazarlığa devam...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) müzakerelerinde tıkanıklığı aşmak için Brüksel'de buluştu. Akşam yemeğinde ihtilafların giderilmesine dair mutabakata varılamadı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek antlaşma müzakerelerinde anlaşma sağlayamadı.

Von der Leyen, Johnson ile Brexit müzakerelerindeki son durumu ele almak üzere Brüksel'de yaptığı görüşmenin akabinde şahsi Twitter hesabında, "Mutabakata varılamamış konular hakkında 'canlı ve ilginç' bir görüşme yaptı. Görüşlerimiz uzak olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, AB ve İngiltere müzakere ekiplerinin kalan konuları çözmek üzere derhal toplanacaklarını, hafta sonu bitimine kadar bir karar vereceklerini belirtti.

Brüksel'e gitmeden önce yaptığı açıklamada Johnson, Brexit'te mutabakatın çok zor göründüğünü belirtmişti.

BAŞBAKANLIK OFİSİ: ÇOK SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU

Görüşmenin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise iki liderin müzakerelerdeki önemli engeller konusunda "samimi bir görüşme" gerçekleştirdiği belirtildi.

"İki taraf arasında çok büyük görüş ayrılıkları var ve bunların giderilip giderilemeyeceği hala belirsiz." denilen açıklamada, liderlerin müzakerelerin devamı yönünde karar aldığı vurgulandı.

Johnson'ın denenmemiş bir antlaşma istemediği kaydedilen açıklamada, tarafların pazar gününe kadar müzakerelerin geleceği hakkında "kesin bir karar" alınması gerektiği konusunda mutabık kaldığı duyuruldu.

TARAFLAR ÇIKIŞ ANTLAŞMASI'NA SADIK

Avrupa Birliği ve İngilere, AB'den Çıkış Antlaşması'nın nasıl uygulanacağına dair prensipler konusunda mutabakata varmıştı.

Karşılıklı olarak varılan antlaşma neticesinde, İngiltere İç Piyasa Kanunu'ndaki 44'üncü, 45'inci ve 47'nci maddeleri geri çekecek ve Vergi Kanunu'na benzer maddeler ilave etmeyecek.

Prensipte varılan anlaşmayla ilgili olarak İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney, "Umuyorum protokol anlaşması geniş kapsamlı Brexit anlaşması için de gereken ivme ve güvenin bir kısmını sağlar." ifadelerini kullanmıştı.
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