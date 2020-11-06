Samanyolu Haber /Dünya / Düğüm dört eyalette kilitlendi /06 Kasım 2020 10:32

Düğüm dört eyalette kilitlendi

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimine oy sayımı tartışmaları damgasını vurdu. Trump posta yoluyla oy kullanımında hile yapıldığını belirtirken, Biden bütün oyların sayılmasını istiyor.

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Tüm zamanların en yüksek katılımlı ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Pennsylvania'dan çıkacak sonuçların belirleyici olacağı seçimde kazanan henüz belli değil.

Posta yoluyla kullanılan oylarda hile yapıldığını iddia eden Trump, bazı eyaletlerdeki seçim sonuçlarını yargıya taşırken Biden'ın ise henüz oy sayımı sürmesine rağmen bugüne kadarki tüm başkan adaylarından daha çok oy aldığı görüldü.

Öte yandan, iki tarafın da ülke genelinde düzenlediği eylemlerde gerilim dozu yüksek.

Salıncak eyaletler hangileri?

Geleneksel eyaletler Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin 'kalesi' konumunda bulunuyor. Bu eyaletlerde rakip partinin kazanması ihtimali zayıf olduğu için gözler seçim sonuçları üzerinde doğrudan etkide bulunan 8 salıncak eyalette oluyor. Bu eyaletler Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin.

Salıncak eyaletlerin delege sayısı

Arizona 11 delege
Florida 29 delege
Kuzey Carolina 15 delege
Georgia 16 delege
Minnesota 10 delege
Michigan 16
Wisconsin 10 delege
Pennsylvania 20 delege

Georgia'da Biden arayı kapatıyor: Oy farkı 1500'ün altına düştü

ABD seçimlerinde kritik eyaletlerden Georgia'da Trump ile Biden arasındaki oy farkı 1500'ün altına düştü.

4.955.976 oyun sayıldığı eyalette son durum ise şu şekilde:
Trump 2.448.056, yüzde 49.40
Biden 2.446.577, yüzde 49.37

Pensilvanya'da 1700 oy posta dağıtım merkezinde

ABD Posta Servisi, Pensilvanya eyaletinde 1700 posta oyunun teslim edilmek üzere dağıtım merkezinde olduğunu açıkladı.

Pensilvanya'da oyların yüzde 94'ü sayıldı: Trump önde

Başkanlık yarışının en çekişmeli geçtiği yerlerden biri olan Pensilvanya'da oyların yüzde 94'ü sayıldı. 

Buna göre, Trump Biden'dan 0.5 puan önde görünüyor. 
Trump'ın oyu yüzde 49.6 iken, Biden ise yüzde 49.1 seviyesinde.
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