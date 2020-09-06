Samanyolu Haber /Gündem / Düğün AKP'li vekilin oğlunun olunca Corona genelgesi hiçe sayıldı /06 Eylül 2020 10:43

Düğün AKP'li vekilin oğlunun olunca Corona genelgesi hiçe sayıldı

4 Eylül’den itibaren tüm düğünlerin nikah töreni şeklinde gerçekleştirilmesi gerekirken Hasan Hüseyin Yaman’ın düğününe fazla katılım sağlandı ve Coronavirus tedbirlerine uyulmadı.

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AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlu Hasan Hüseyin Yaman ve Rümeysa Telli’nin düğünü sırasında İçişleri Bakanlığı'nın Coronavirus salgını nedeniyle düğünlerin yalnızca nikah töreni şeklinde olabileceği ve bir saati açmayacağı şeklindeki genelgesi yok sayıldı.

Genelgeye göre 4 Eylül’den itibaren tüm düğünlerin nikah töreni şeklinde gerçekleştirilmesi gerekiyordu.

Nkahlarda, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması da zorunlu hale getirilmişti Toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yasaklanmıştı

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlunun nikah törenine katılanların sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda ise mesafe kuralına uyulmadığı ve yasağa rağmen yiyecek içecek ikramı yapıldığı görüldü.

Osman Gazi Köprüsü Oksijen AVM yanındaki Karayolları Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende gelin ve damada takı takılmasına yönelik yasak da ihlal edildi. 24 Haziran’da yayınlanan “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” başlılı genelgede, “Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmayacak, mesafe korunacak. Takı merasimi, hediyelerin düğün mekânının uygun bir yerinde bulundurulacak sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak” denilmişti.
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