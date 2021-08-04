Samanyolu Haber /Gündem / Düğün magandaları terör estirdi! Vatandaşlar polise tepki gösterdi /04 Ağustos 2021 14:00

Düğün magandaları terör estirdi! Vatandaşlar polise tepki gösterdi

Düğün magandaları gece yarısı terör estirdi. Mahalle sakinleri polis otosunun olay yerine geldiğini ancak durmadan yola devam etmesine tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Gece yarısı şehir merkezinde terör estiren ve rastgele silah sıkan düğün magandaları mahalleliyi ayağa kaldırdı. 155 polis imdat hattını arayan mahalle sakinleri polis otosunun olay yerine geldiğini ancak durmadan yola devam etmesine tepki gösterdi.

Batman'ın yerel gazetesi Batman Pusula'dan Mehmet Şükrü Yıldırım'ın haberien göre İl Emniyet Müdürlüğü binasının hemen karşısında bulunan Gap Mahallesi 2517. sokakta gece saat 00:00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Korna ve sloganlarla bir düğün konvoyunun mahalleye giriş yaptığını anlatan mahalle sakinleri konvoyun durmasıyla beraber havai fişek ve silahların patladığını söylediler.

BALKONLARDA PANİK YAŞANDI
Gürültüyle beraber sağa sola kaçıştıklarını anlatan vatandaşlar, havai fişek sonrası bir magandanın belindeki silahı çıkarıp rastgele ateş açtığını söylediler. Silah sesleriyle balkonlarda yaşanan panik sonrası polisi aradıklarını söyleyen vatandaşlar dört gözle polisin gelmesini beklediklerini ifade ettiler.

EKİP OTOSU GELDİ, DURMADAN GİTTİ
Mahallede terör estiren magandaların yakalanması ve cezalandırılması için balkonlarında polisin gelmesini bekleyen vatandaşlar şok oldu. Polisi aradıktan 10 dakika sonra ekip otosunun olay yerine geldiğini anlatan mahalle sakinleri şunları söyledi:

"Ekip otosu gelince magandanın cezasız kalmayacağına sevindik ve o anı izlemek, içimizi rahatlatmak istedik. Polis otosu geldi, düğün konvoyunun önünde yavaşladı ve durmadan gitti."
"POLİSE GÜVENMEYECEĞİZ DE KİME GÜVENECEĞİZ"
Polis memurlarının arabadan inmemesine tepki gösteren mahalle sakinleri, "Ekip otosu durmadı. Kimseyle konuşmadı. En azından araçtan inip düğün sahiplerine bir selam bile verseydiler vatandaşların rahatsız olduğunu anlardılar. Ama olmadı ve estirdikleri terör, mahalleliye yaşattıkları korku yanlarına kar kaldı. Silahtan çıkan kurşunlar biz balkonda oturanlardan birine gelseydi belki bir soruşturma başlatılırdı. Polise güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz." dediler.
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