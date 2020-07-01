Düğün salonları, internet kafe ve sinemalar açılıyor

Hükümetin ekonomik kaygılardan dolayı aldığı 'normalleşme’ kararlarına göre 1 Temmuz yani bugünden itibaren sinema ve tiyatro salonları, düğün salonları, internet kafeler ve elektronik oyun salonları yeniden açılıyor.





Kademeli olarak başlayan normalleşme sürecinde bugün yeni bir durum daha başlayacak. Normalleşme sürecinde ilk olarak kafeler, restoranlar ve AVM'ler açılmıştı. Bugünden itibaren sinema ve tiyatro salonları, düğün salonları, internet kafeler ve elektronik oyun salonları açılıyor.





DÜĞÜN SALONLARI





İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Genelge ile yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.









AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 09 Haziran’da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alındığı ifade edildi.





SİNEMA VE TİYATRO





Koronavirüs nedeniyle mart ayında faaliyeti durdurulan sinema, tiyatro salonu ve gösteri merkezleri gibi işletmeler 1 Temmuz'da yeniden açılacak. Normalleşme süreci kapsamında açılacak olan bu işletmelerde yeni kurallar geçerli olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeye göre, alınacak tedbirlere göre, tesislerdeki klimalar dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak.





İNTERNET KAFELER AÇILIYOR





İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak. Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Covid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.





Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, 17 Mart'tan itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek İçişleri Bakanlığına bildirildi.