Samanyolu Haber /Dünya / Düğüne 'geleceğim deyip gelmeyenlere' fatura gönderdiler /29 Ağustos 2021 19:02

Düğüne 'geleceğim deyip gelmeyenlere' fatura gönderdiler

Düğünlerin açılmasıyla birlikte hareketlenen evlilik döneminde dikkat çeken bir olay yaşandı... Yeni evli bir çift, 'Düğüne geleceğiz' diyerek katılmayanların evine yaklaşık 2 bin TL'lik fatura gönderdi.

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ABD’de yaşayan Doug Simmons ve Dedra McGee çifti, Jamaika’da bir düğün organize etti. Düğüne katılım için davet gönderen çift, çok sayıda “Evet geliriz” yanıtı aldı.

Fakat buna rağmen bazı davetliler etkinliğe katılmadı. Bunun üzerine çift, “geleceğim” diyen yakınlarına etkinliğin düzenlendiği otelin faturasını gönderdi.

Sözcü'nün aktardığına göre etkinliğe katılmayanlardan otelin ücreti olan 240 dolar (yaklaşık 2 bin TL) istenirken çift, aradan çekilerek davetliler ile oteli karşı karşıya getirdi.

Simmons sosyal medya hesabı üzerinden, “Bu fatura size gönderildi çünkü etkinliğe geleceğini söyleyerek ona göre rezervasyon yaptık ve sizin de yeriniz hazırdı. Dolayısıyla bize son dakika da olsa gelemeyeceğinizi söylediğiniz için size yerinizi ayırmıştık. Ödeme yapmak için tercihinizi söyleyin lütfen. Teşekkürler” dedi.
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