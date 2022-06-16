Samanyolu Haber /Gündem / Elektrik faturasına isyan eden esnaftan pankartlı protesto /16 Haziran 2022 08:46

Elektrik faturasına isyan eden esnaftan pankartlı protesto

Esenyurt’ta 60 metrekare kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası istan ettirdi. Duruma tepki gösteren işyeri sahibi, “44 Bin TL fatura mı olur? Artık bıktık, kapatıyoruz, hırsız var” diyerek işyerinin ön cephesine pankart astı.

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Esenyurt Süleymaniye mahallesinde bulunan bir kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası sonrası iş yeri sahibi isyan etti. Duruma tepkisini iş yerinin ön cephesine, '44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık kapatıyoruz, hırsız var' yazılı pankart asarak gösteren esnaf, yetkililerden yardım istedi. 10 kişinin çalıştığı dükkânda elektriklerin kesildiğini söyleyerek iş yerini bugün itibariyle kapatıldığını dile getirdi.

Gelen elektrik faturasına tepki gösteren dükkan sahibi, “Canımıza tak etti artık son çareyi bu pankartı asmakta bulduk. 60 metre dükkana 44 bin TL fatura geliyor. Artık canımıza tak etti. Dükkanı bugün itibariyle kapattı zaten. Önceden 8-9 bin TL fatura geliyordu şimdi 44 bin TL. 2-3 fatura birikti ödeyemiyoruz, elektriğimizi de kestiler. Türkiye Cumhuriyeti büyüktür, bu işe bir çare bulsunlar. Kiramız 5 bin TL, faturamız 44 bin TL soygun bu başka bir şey değil” dedi
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