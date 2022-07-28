Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Hollanda’nın Deventer kentinde yaşayan Konyalı Latife Peker (48), oğluna ait Mevlana adlı fırına elinde satır ile giren soyguncuyu toz bezi ve cam sil ile püskürttü.







Haber Sol’un aktardığına göre, maskeli soyguncu içeriye girdiği anda temizlik yapan üç çocuk annesi Peker şöyle konuştu: “İçeriye giren biri kasaya yöneldi. Elimde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Bez ile hamle yaptıktan sonra boğuşmaya başladım. O sırada içeriye bir müşteri girdi. Onu da görünce kaçmaya başladı. Aniden gelişti. Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi”