Samanyolu Haber /Dünya / Duma orduya alınma yaşının 30 olmasını onayladı /21 Ocak 2023 22:55

Duma orduya alınma yaşının 30 olmasını onayladı

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma orduya alınma yaşının 30 olmasını onayladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA 

Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrei Kartapolov, 30 yaşın altındaki erkeklerin, 2023 bahar celbinden itibaren, gerekli görülmesi durumunda askeri kayıt altına alınabileceğini söyledi.  

Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Aralık ayında askerlik hizmetinin yaş sınırının yükseltilmesini önermişti. Devlet Başkanı Putin ise teklifi olumlu bulmuştu. 

Devlet Duma Savunma Komitesi başkanı Andrey Kartapolov göre, yeni sisteme tam geçiş bir yıldan üç yıla kadar sürecek. Ayrıca Aralık 2022'de askere alınma yaşını yükseltmek için önerilen teklifin bir parçası olarak, 30 yaşın altındaki vatandaşların askerlik kayıt noktalarına ve askeri şubelere  gidebileceklerini söyledi. 

Rusya Parlamento Gazetesi’de askerlik çağındaki yaş sınırı artırımının kademeli olarak gerçekleşeceğinin altını çizerek, yeni sisteme tam geçişin bir yıldan üç yıla kadar süreceğini yazdı. 

Duma Milletvekili Kartapolov, mevcut mevzuatta bir dizi değişiklik yapılması gerektiğinin farkındayız diyerek şu bilgileri verdi: bahar celbi başlamadan önce, askerlik sicil ve askerlik şubelerinin kaç kişinin yeni şartlara tabi olduğunu araştırması gerekecek. Yeni alımların eşit dağıtımlarla bu listelere göre alınması gerekecek. 

21 Aralık 2022'de Savunma Bakanı Sergey Shoigu, askerlik hizmeti için zorunlu askerlik şartlarını kademeli olarak değiştirmeyi önerdi: erkekleri 18'den değil 21'den askere almak ve zorunlu askerlik için yaş sınırını 27'den 30'a çıkarmak. Silahlı Kuvvetlerin asker sayısının 695.000'i sözleşmeli olmak üzere 1,5 milyon kişiye çıkarılması gerektiğini söyledi.  Shoigu, bakanlığın kısmi seferberliği organize etmede, özellikle de yedekteki vatandaşları aktifleştirme ve çağırmada zorluklarla karşılaştığını da kabul etti.
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