Dumanı vatandaşa, parası devlet kasasına

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Elvan, 2019 yılında tütün mamullerinden 50,4 milyar TL ÖTV elde edildiğini, 2020 yılında ise bu rakamın yüzde 22.6 oranında artarak 61,8 milyar TL olduğunu bildirdi.







SİGARA’DA VERGİ ŞAMPİYONU İZMİR





Cumhuriyet'in haberine göre Türkiye’de, 2019 yılı tütün mamulleri ÖTV tahsilatı açısından 37 milyar 307 milyon 255 bin 147 TL ile İzmir ilk sırada yer alıyor. İzmir’i 10 milyar 395 milyon 215 bin 889 TL ile İstanbul, 1 milyar 472 milyon 613 bin 862 TL ile Mersin, 1 milyar 112 milyon 337 bin 911 TL ile Manisa ve 48 milyon 488 bin 131 TL ile Adana takip ediyor. Tütün ürünleri vergi oranlarına göre son 5’te ise Bartın, Bayburt, Çankırı, Yozgat ve Gümüşhane illeri bulunuyor.





YERLİ TÜTÜNÜ YOK EDİP, ABD TÜTÜNÜNE MAHKUM ETTİLER





Bakan Elvan’ın yanıtını değerlendiren CHP’li Sertel, Türkiye için geçmişte önemli bir gelir kaynağı olan yerli tütünün AKP iktidarı tarafından yok edilerek, sigara fabrikalarının kapatıldığını hatırlatarak, halkın yabancı sigaraya ve yabancı şirketlere mahkum edildiğini söyledi.





Sertel, şu açıklamayı yaptı:





“Adıyaman’da tütün üretiliyor, iktidar o tütünü kaçak olarak görüyor. Oysa Adıyaman’da veya Türkiye’nin herhangi bir yerinde yetişen tütün kaçak olamaz. Olması gereken Adıyaman’da sigara fabrikaları kurup, yerli tütünü teşvik etmektir. Ama bunlar tamamen yabancıya mahkum olmuşlar, kasalarını ÖTV ile doldurmak için planlarını kurmuşlar ve yabancı şirketlerin ortağı gibi hareket ediyorlar. Sigara sağlığa son derece zararlı fakat bu iktidarın kasasını doldurması için de yararlı. Son iki yılda sadece sigaradan 112,2 milyar TL gelir elde ediyorlar. İzmir’den iktidarın kasasına eski parayla 37 katrilyon 307 trilyon para gidiyor ama İzmir bunun karşılığını alamıyor. İzmir’den tomar tomar para gidiyor, ama hak ettiği hizmeti alamıyor. Alınan vergiler ne halka ne de o kentlere hizmet olarak yansımıyor.”



