Samanyolu Haber /Gündem / Dumankaya: "Mallarınızın yarısını bize verin, şirketleri iade ettirelim" dediler /03 Temmuz 2021 10:50

Dumankaya: "Mallarınızın yarısını bize verin, şirketleri iade ettirelim" dediler

Türkiye, içinde yargı mensuplarının, emniyet mensuplarının, ünlü iş adamları ile siyasetçilerin de olduğu ‘F... Borsası’nı konuşurken, benzer bir çökme girişiminin tüm şirketlerine el konuşan Dumankaya ailesine de yansıdığı ortaya çıktı. Uğur Dumankaya, kendilerine yapılan teklifi ve verdikleri cevabı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Son dönemde özellikle Sedat Peker’in açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen ve Gülen cemaatine yakın kişilerden şantajla para koparmak amacıyla yürütülen ‘F... Borsası’yla ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Tüm şirketlerine el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Dumankaya ailesine de benzer bir çökme girişiminin yaşatıldığı ortaya çıktı.

Dumankaya Holding bünyesindeki Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya, kişisel Twitter hesabındaki paylaşımında, kendilerine yapılan teklifi, “Bir tanıdık vasıtasıyla birileri; ‘Eğer malımızın yüzde 50’sini vermeyi kabul edersek şirketleri iade ettirebileceği’ söylediler. Ben de onlara; ‘Helal yoldan kazandığımız mallarımızdan bir kuruş bile vermeyeceğimizi, kimin haddine ki bizden haraç istemek’ gibi vs şeyler” ifadeleriyle duyurdu.

“MALLARIMIZIN YÜZDE 50’SİNİ ÇÖKERLERKEN AYNI ZAMANDA SUÇ ORTAĞI DA YAPACAKLAR”
 
Dumankaya, paylaşımlarına şöyle devam etti:

“Şu aymazlığa bakar mısınız. Ortalık ‘F... borsası mallara çökmek’ v.s iddiaları ile çalkalanıyor bir sürü iddia ve ifşa var. Bizim gibi bir Aileye bile teklif sunabiliyorlar. Biz 5 senedir mücadele ediyoruz. Nerdeyse yaşanmadık şey kalmadı. Vatandaşların tekliflerine bak.. Mallarımızın yüzde 50’sini çökerlerken aynı zamanda suç ortağı da yapacaklar. Buradan duyuruyorum ki; Aile olarak meşru yoldan yürüyeceğiz. Gayrimeşru tekliflerle gelen olursa; Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Hukuk eninde sonunda kazanacak.”
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