Dumankaya: Son savunmamız bile alınmadan şirketlerimiz müsadere edildi

Dumankaya, son savunmaları alınmadan mahkemenin alelacele karar verdiğini belirterek, “Mahkemede bize sormadıkları şeyleri gerekçeli karara yazmışlar.” dedi.







Uğur Dumankaya’nın paylaşımı şöyle:







“4 yıl süren mahkememiz bitti. Hakim, son savunmamızı yapmamıza fırsat vermeden alelacele karar verdi. Bizlere ceza verdi, şirketlerimizi de müsadere etti. Bize ceza vermesini bekliyordum ama şirketlerimizi müsadere etmesi beni çok şaşırttı. Bir şirketin müsadere edilebilmesi için suçtan elde edilebilmesi gerek. 60 senelik bir firmayı bu kadar kolay, bu kadar rahatlıkla müsadere edebilmeleri, bizim 4 yıldır yaptığımız savunmaların hiç birini dikkate almamaları… Türkiye ekonomisi için, Türkiye’nin toplumsal hukuku için olamayacak bir şey yani. Bunu yapamazlar diyordum ama gayet rahatlıkla yaptılar. ‘Teröre finansman sağlamak’ gerekçesiyle… Ama kamuoyuna sanki biz yardım almışız gibi söyleniyor. Mahkemede bize sormadıkları şeyleri gerekçeli karara bile koymayarak bu kararı aldılar.”





İLK KEZ YAPILAN EK SÜRE TALEBİ BİLE REDDEDİLMİŞTİ

15 Temmuz sonrasında gasp edilen Dumankaya Şirketler Grubu’nun hissedarları hakkındaki davada İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, savunmalar tamamlanmadan kararını açıklamıştı. Savunma için ilk kez yapılan ‘ek süre’ talebini bile reddeden mahkeme, 21 Haziran’daki kararında Halit Dumankaya, Barış Dumankaya, Uğur Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi ve Semih Serhat Dumankaya’ya ceza verirken; ortak oldukları tüm şirketler için de müsadere kararı almıştı