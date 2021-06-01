Samanyolu Haber /Gündem / Dün açıldığı belirtilen sinema salonları tekrar kapatıldı /01 Haziran 2021 23:41

Dün açıldığı belirtilen sinema salonları tekrar kapatıldı

Haziran ayı ile birlikte açıklanan koronavirüsle ilgili yeni kademeli normalleşme adımları kapsamında belli kısıtlamalarla açılmasına izin verilen sinema salonlarının yeniden kapatılması kararı alındığı belirtildi.

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Dün İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesinde açıldığı belirtilen sinema salonları, bugün yayımlanan yeni genelgeyle 1 Temmuz'a kadar kapatıldı. 

İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili genelgesi şöyle: 

"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00­21.00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi hususunda? Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim." 
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