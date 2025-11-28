Dün Erdoğan'ın üst düzey protokol ile karşıladığı Papa 14. Leo İznik’e geldi; Antik Bazilika’daki ayine katıldı

Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümünde, Bursa’nın İznik ilçesine gelen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri’ne gelişinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank tarafından karşılandı. Kendisini karşılayan protokol üyeleri ile birlikte ören yerine giren Papa, beraberindeki kardinalleri, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve din adamlarıyla Aziz Neophytos Bazilikası yanında kurulan platforma geçerek burada düzenlenen ekümenik dua törenine katıldı. İki farklı mezhebin temsilcisi din adamları ayinde bir araya gelirken, Katolik olan Papa 14’’ncü Leo ile İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve İstanbul Başpiskoposu olarak görev yapan Bartholomeos yan yana dua etti.





ERDOĞAN 'TALA'AL BEDRU ALEYNA' İLAHİSİ İLE KARŞILAMIŞTI!





DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinde yaşanan bir uygulamaya sert sözlerle tepki gösterdi. Papa 14. Leo dün Türkiye’ye gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki Cihannüma Salonu’nda karşılanmıştı. Karşılama esnasında orkestranın “Tala’al Bedru Aleyna” ilahisini seslendirmesi dikkat çekmişti.



Karar’ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki Cihannüma Salonu’nda gerçekleşen törende Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo’yu karşılarken orkestranın “Tala’al Bedru Aleyna” ilahisini seslendirmesi tartışmalara neden oldu. Ekmen, söz konusu ilahinin, İslam tarihinde Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında okunan ve peygambere hitaben yazılmış bir naat olduğunu hatırlattı.



Ekmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Hicret sonrası Peygamberimizin Medine’ye girişi ile özdeşleşmiş, bizzat Efendimize hitaben yazılmış bir naat/methiyenin, Papa’nın karşılanması esnasında çalınmış olması büyük bir gaflet olmuştur. Bu büyük hatayı yapanların idari olarak sorgulanması, açığa çıkartılması ve hesabının sorulması gerekir.”

































İlk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere dün Türkiye’ye gelen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Ankara ve İstanbul’daki ziyaretlerinin ardından Birinci Konsil’in 1700’üncü yıl dönümünün kutlanacağı Bursa’nın İznik ilçesine geldi.Papa’yı taşıyan helikopter, İznik Gölü ve Antik Bazilika’nın üstünde bir süre tur attı. Arkeolojik kazıları havadan izleyen Papa’yı taşıyan helikopter, saat 15.15’te ilçe stadyumuna iniş yaptı.Hristiyan din adamları da Papa’yı görmek için ilçede bir araya geldi. Papa, geniş güvenlik önlemleri altında stadyumdan çıkış yapan konvoyla birlikte saat 15.30’da İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası’nın da bulunduğu İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri’ne geldi.Dünyanın birçok ülkesinden gelen Hristiyanlar da Papa’nın katılacağı ayini izlemek üzere Bazilika’nın etrafında toplanırken; Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da ilçeye gelmesi nedeniyle Yunanistan, Sırbistan ve Rusya’dan da çok sayıda kişi İznik’e geldi.