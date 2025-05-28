Dün Fatih Koleji, bugün İmamoğlu afişleri: Karartma ve sansür 11 yıl önce başladı

2014 yılında KHK ile kapatılan Fatih Koleji'nin reklam panoları kara çarşafla kapatılmıştı.





Gazeteci Altan Sancar İstanbul Levent’te üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) afişlerinin söküldüğünü duyurdu.





Velev'in haberine göre AKP’nin muhalif olarak gördüğü kişi ve kurumlara karşı ‘sansür’ girişimi 11 yıl önceki benzer bir uygulamayı hatırlattı. 2014 yılının Eylül ayında Hizmet Hareketi'ne yakın olduğu gerekçesiyle Fatih Koleji’nin reklam panolarının üzeri siyah çarşafla kapatılmıştı.





Dönemin AKP’li İBB tarafından hukuksuz girişime ilişkin 15 Temmuz 2016’dan sonra kanun hükmünde kararname ile KHK ile kapatılan Fatih Koleji yönetimi bir açıklama yapmıştı. Yasal izinlerinin olduğunu belirterek hukuk zemininde haklarını arayacaklarını belirten okulun 12 Eylül 2014 tarihli basın açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:





“Fatih Koleji, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na her zaman bağlı kalarak, MEB yönetmeliklerine göre 32 yıldır eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Ancak son dönemde yaşanan hukuksuzluklar kurumumuza bu açıklamayı yapmayı zaruri kılmıştır. Kurumumuzun bugüne dek yapılan reklamlarında hiçbir sorun yaşanmazken bugün hiçbir yasal gerekçe olmaksızın ve yasalar çiğnenerek kurumumuzun faaliyetleri engellenmeye çalışılmaktadır. 2015 yılına kadar sözleşmesi olmasına, yasal resmi izinlerinin bulunmasına ve hukuki yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen hiçbir dayanak olmaksızın önce E5 Merter üzerinde bulunan 86 mt reklam alanı Mayıs ayında kaldırıldı. Bunu Temmuz ayında Başakşehir’de bulunan 10 adet reklam panosunun indirilmesi, ardından Mecidiyeköy’deki bina giydirme reklamının hukuksuzca indirilmesi takip etti. Bugün ise İstanbul’un değişik semtlerinde bulunan 5 adet 16 mt ebadındaki reklamlarımızın henüz gösterim sürecinde olmasına rağmen üzeri örtülerek hukuksuzca uygulamalara devam ediliyor. Tüm bu hukuksuzluklara karşı Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde gerekli haklarımız aranmaktadır. Kamuoyuna duyurulur”