Dün Gezi davası ile ilgili ayet paylaşan Arınç, bugün çark etti

'GÜNCELLE BİR İLGİ KURULMASINI İSTEMEDİM'





'KADİR GECESİ'NDE ADALET İÇİN DUA ETMEK ÇOK GÜZEL'





Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın dün Maide Suresi’ni paylaşarak “” mesajı vermesi dikkati çekti.Kamuoyunda bu çıkış, Gezi Parkı davasındaki skandal karara tepki olarak yorumlandı.Taksim Dayanışması ve Erdoğan'ın 'Gezi Parkı' görüşmesi: 'Sanki kriz geçiriyordu; bir anda sinirlendi, 'Bana sosyoloji anlatma' dedi'Taksim Dayanışması ve Erdoğan'ın 'Gezi Parkı' görüşmesi: 'Sanki kriz geçiriyordu; bir anda sinirlendi, 'Bana sosyoloji anlatma' dedi'Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kadir Gecesi vesilesiyle Arınç'ı aradığını ve bu mesajlarını sorduğunu aktardı :"Arınç, adaletin İslam'ın en temel nass'ı olduğunu söyledi. Şöyle devam etti: 'Esas nass burada. Allah adaleti emreder. Her cuma günü hutbede imamlar söylüyor, cemaat kafa sallıyor. Dinin adaleti emretmesi, hepimiz içindir. Müminler adaleti yerine getirirken fark gözetmez. Sadece yargıda değil, ev işinde adalet var. Çocuklara, çalışanlara karşı adalet var. Bunu hatırlatırsam anlamlı olur dedim. Yoksa güncelle bir ilgi kurulmasını istemedim.'İktidara yakın köşe yazarı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet kararı ağır olduİktidara yakın köşe yazarı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet kararı ağır oldu'Ancak Gezi Parkı kararı bağlamında tartışılıyor' dedim. Güldü. Şunları söyledi: 'Ne gariptir, Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'nde adalet için dua etmek çok güzel.'