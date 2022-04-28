Samanyolu Haber /Politika / Dün Gezi davası ile ilgili ayet paylaşan Arınç, bugün çark etti /28 Nisan 2022 10:55

Dün Gezi davası ile ilgili ayet paylaşan Arınç, bugün çark etti

Bir dönem 'AKP'nin özgül ağırlığı' olarak anılan eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, Gezi Parkı davası sonrası yaptığı 'adalet' çıkışı için "Hatırlatırsam anlamlı olur dedim. Yoksa güncelle bir ilgi kurulmasını istemedim" ifadesini kullandı.

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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın dün Maide Suresi’ni paylaşarak “Allah için hakkı ayakta tutun, adalete şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır” mesajı vermesi dikkati çekti.

Kamuoyunda bu çıkış, Gezi Parkı davasındaki skandal karara tepki olarak yorumlandı.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kadir Gecesi vesilesiyle Arınç'ı aradığını ve bu mesajlarını sorduğunu aktardı  :

'GÜNCELLE BİR İLGİ KURULMASINI İSTEMEDİM'

"Arınç, adaletin İslam'ın en temel nass'ı olduğunu söyledi. Şöyle devam etti: 'Esas nass burada. Allah adaleti emreder. Her cuma günü hutbede imamlar söylüyor, cemaat kafa sallıyor. Dinin adaleti emretmesi, hepimiz içindir. Müminler adaleti yerine getirirken fark gözetmez. Sadece yargıda değil, ev işinde adalet var. Çocuklara, çalışanlara karşı adalet var. Bunu hatırlatırsam anlamlı olur dedim. Yoksa güncelle bir ilgi kurulmasını istemedim.'

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'KADİR GECESİ'NDE ADALET İÇİN DUA ETMEK ÇOK GÜZEL'

'Ancak Gezi Parkı kararı bağlamında tartışılıyor' dedim. Güldü. Şunları söyledi: 'Ne gariptir, Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'nde adalet için dua etmek çok güzel.'
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