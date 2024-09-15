Samanyolu Haber /Politika / Dün hayır duasını aldı, bugün istifasını verdi /15 Eylül 2024 16:33

Dün hayır duasını aldı, bugün istifasını verdi

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş 'sağlık sebepleri'ni gerekçe göstererek istifa etti.

SHABER3.COM

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek 'talimat ve hayır dualarını' aldığını söyleyen MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş bugün 'sağlık sebepleri'ni gerekçe göstererek istifa etti.

"HÜR İRADEMLE BIRAKMIŞ BULUNUYORUM"

Demirbaş istifasını, "Kıymetli ülküdaşlarım, değerli hemşehrilerim yaklaşık 2 yıldır şan ve şeref ile yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini, sağlık sebeplerinden dolayı; bayrağı daha yukarılara taşıyabilmek adına hür iradem ile bırakmış bulunuyorum." sözleriyle istifasını duyurdu.

DÜN BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Dün Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Demirbaş, "Türk Dünyasının Bilge Lideri, Saygıdeğer Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek emir, talimat ve hayır dualarını aldım. Allah başımızdan eksik etmesin. Saygıdeğer Genel Başkanımızın tüm Kocaeli’ye selamları var" ifadesini kullandı.

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı birimimizin yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki konularla ilgili çalışmalar yapmak, Kocaeli il ve ilçelerinde mahalli yöneticilerimizle, mensuplarımızla görüşerek incelemelerde bulunmak ve kendi il başkanlığında il yönetim kurulu atama listesi oluşturarak birimimize sunmak üzere Tuncay Batı görevlendirilmiştir." açıklamasını yaptı.
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