Dün indirim yapılan Benzin ve motorine yine zam

Petrol fiyatlarının düşüşüyle yapılan indirimlerin ardından benzin ve motorine bu kez zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş, motorinin litre fiyatına 11 kuruş zam yapıldığını duyurdu.





EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:









"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 4 Motorinde 11 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."





EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,18 liradan 5,29 liraya, İzmir'de 5,30 liradan 5,41 liraya çıkacak.





İndirimle birlikte Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,32 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,23 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,33 liraya çıkacak.