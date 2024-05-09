Samanyolu Haber /Gündem / Dün İstanbul, bugün Alanya: Tekeri patlayan uçak ön dikme üzerine iniş yaptı! /09 Mayıs 2024 13:12

Dün İstanbul, bugün Alanya: Tekeri patlayan uçak ön dikme üzerine iniş yaptı!

İstanbul Havalimanı'nda dün bir uçağın gövdesinin üzerine iniş yapmasının ardından bugün de benzer bir olay Alanya'da yaşandı.

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Antalya Alanya’da Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 Köln – Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı.

Tekerin patlaması sonucu uçak ön dikme üzerine iniş yapmak zorunda kaldı.

Olayın ardından herhangi bir yaralanma yaşanmazken, pistte hasar oluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında "Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

"Corendon Airlines’e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır."

BİR BENZERİ DÜN İSTANBUL'DA YAŞANDI

Dün de İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı, ön tekerleği açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmış ölen ve yaralananın olmadığı olayda faciadan kıl payı dönülmüştü.
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