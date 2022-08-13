Dün saldırıya uğrayan Salman Rüşdi solunum cihazına bağlandı





Polis saldırganın 24 yaşındaki Fairview, New Jersey'li Hadi Matar olduğunu tespit etti. Matar Jersey'de tutuklanmasının ardından mahkemeye çıkarılmayı bekliyor.





İran, Rüşdi'yi öldürenlere 3 milyon dolardan fazla ödül teklif etmişti. İran daha sonra bu kararı geri çekmiş ve Rüşdi son yıllarda daha rahat bir hayat yaşamaya başlamıştı.

DW'ningöre, Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi New York'ta uğradığı bıçaklı saldırı sonrası geçirdiği operasyonun ardından solunum cihazına bağlandı.Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, yazarın solunum cihazına bağlı olduğunu söyledi. Rüşdi'nin karaciğerinin hasar gördüğünü, kolundaki sinirlerin koptuğunu ve bir gözünü kaybetmesi ihtimali olduğunu kaydeden Wylie, Rüşdi'nin konuşamadığını da sözlerine ekledi.Rüşdi Cuma günü New York'ta Chautauqua Enstitüsü‘nde bir konferans vermek üzereyken saldırıya uğramıştı.Saldırganın kimliği tespit edildiEyalet Polis Binbaşısı Eugene Staniszewski‘ye göre saldırının nedeni belirsiz.İran'daki muhafazakar medya kuruluşları saldırıyı öven haberler yaparken, İran'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.