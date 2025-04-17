Dün tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı

Kozağaçlı, tahliye kararının ardından yapılan itiraz üzerine hakkında çıkarılan yakalama emri gereği bugün tekrar gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Kozağaçlı bir kez daha tutuklandı.
'BİZ KAZANACAĞIZ'
Tutuklama kararını Çağdaş Hukukçular Derneği, sosyal medya platformu X hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Avukat Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklanarak Silivri Hapishanesine gönderildi. Devrimci avukatlar onurumuzdur! Pespaye kararlarınızı tanımıyoruz. Tüm arkadaşlarımızı alacağız, biz kazanacağız!"