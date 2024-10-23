Dün tahliye edilmişti: Hukukçu Dilek Ekmekçi yeniden tutuklandı

Ancak Ekmekçi savcılığın itirazı üzerine bugün 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürüldü.







MHP ve Ülkü ocakları tarafından hedef gösterildikten sonra “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi, dün İstanbul Adliyesi 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasının ardından tutulduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden tahliye edildi.Dilek Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu.Dilek Ekmekçi'nin tutuklanması, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan bazı yöneticiler hakkında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasının hemen ardından gerçekleşmişti.