Samanyolu Haber /Gündem / Dün Türkiye'de yanlışlıkla üniversite kuruldu, bugün fakülteye çevrildi /01 Temmuz 2020 13:10

Dün Türkiye'de yanlışlıkla üniversite kuruldu, bugün fakülteye çevrildi

Cumhurbaşkanlığı'nın dün yayımlanan kararıyla kurulmasına karar verilen Marmara Üniversitesi bünyesindeki "Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi", “sehven” denilerek düzeltildi. Resmi Gazete’de yayınlanan düzeltme ile ‘Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi’ ifadesi ‘Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ şeklinde değiştirildi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda dikkat çeken bir hata yer aldı. Kararda 13 farklı üniversite bünyesinde çeşitli fakülte ve enstitüler kurulurken Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan fakülte yanlışlıkla ‘üniversite’ olarak yazıldı. Yapılan yanlışlık bugün düzeltildi. 

BUGÜN DÜZELTME YAPILDI
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ilanda ise düzeltmeye gidildi. İlanda, “30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/6/2020 tarihli ve 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki (1) sayılı listenin 11 inci sırasında sehven “Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi” olarak yer alan ibare “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir” ifadeleri kullanıldı.


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