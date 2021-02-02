Dün üç deprem, bu sabah sel felaketi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Şehir şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın." uyarısı yapıldı.







İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.







Soyer, “İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz." dedi.





TAŞITLAR METRELERCE SÜRÜKLENDİ





Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya dereleri taşarken sel suları taşıtları metrelerce sürükledi.





Su baskınları yüzünden İZBAN, Tramvay ve bazı hatlardaki otobüs seferleri aksıyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nin şiddetli sağanak uyarısı yaptığı İzmir'de dün gece yarısı başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren gök gürültülü sağanak sebebiyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı.





TREN SEFERLERİ DURDURULDU





Trafik durma noktasına geldi. Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi.





Aliağa-Cuma Ovası arası çalışan banliyö treni saat 07:30'da durdu. Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı.





İtfaiye ekipleri de evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.







Aliağa ilçesinde gece yarısı yağan dolu, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana getirdi.