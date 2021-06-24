Samanyolu Haber /Medya / Dündar-Özdil kavgasında yeni gelişme /24 Haziran 2021 21:56

Dündar-Özdil kavgasında yeni gelişme

Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışmada yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı. TELE1 yayınına bağlanan Uğur Dündar, "Ben anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var. Yanlış anlaşılma ortaya çıktıktan sonra benim onun üzerine söyleyecek hiçbir lafım olamaz" ifadelerini kullandı.

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Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ile yaşadığı tartışma sonrası TELE 1'de naklen yayına katıldı. Dündar, "Ben anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var. Yanlış anlaşılma ortaya çıktıktan sonra benim onun üzerine söyleyecek hiçbir lafım olamaz" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasının ardından naklen yayında çok sert tepki göstermişti. Dündar, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" ifadelerini kullanmıştı. 

Duayen gazeteci Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ile yaşadığı tartışma sonrası gazetemiz yazarı Emre Kongar ile birlikte TELE 1 naklen yayına katıldı. 

Emre Kongar naklen yayında Yılmaz Özdil ile yaptığı görüşmeyi aktararak, Özdil'in Uğur Dündar'ı kastetmediğini söylediğini ifade etti.

"YILMAZ KARDEŞİM OLARAK KALACAK"

Kongar'ın açıklamaları sonrası Dündar tartışmaya ilişkin, ''Bana gelen mesajlarda bazıları özellikle benim ona cevap vermem gerektiğini yazmışlardı. Bu sosyal medya paylaşımlarının arasında ben o tweeti gördüm. Şimdi hem sevgili Merdan, hem siz, hem de hayatımdaki en eski arkadaşım sevgili Müjdat, değerli kardeşim Yılmaz ile konuşmuşsunuz. Ben anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var.  Yanlış anlaşılma ortaya çıktıktan sonra benim onun üzerine söyleyecek hiçbir lafım olamaz. Mesele benim için burada kapanmıştır. Yılmaz bundan sonra da benim kardeşim olarak kalacaktır. Üzgünüm böyle bir naklen yayın kazası olduğu için. Çok duygusal bir çıkış yaptım. O akşam benim başıma birşey gelse Yılmaz, ömür boyu vicdan azabı çekerdi '' ifadelerini kullandı. 
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