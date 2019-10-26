Düne kadar aktrol çetebaşıydı, şimdi Erdoğan'a 'abdestli 28 Şubatçı' diyor

AKP’den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na yönelik iktidarın baskısı artarak devam ediyor.





Davutoğlu’nun yeni parti için İstanbul’da tuttuğu yeni parti binasına mühür vurulurken ona yakınlığı ile bilinen İstanbul Şehir Üniversitesi’ne de Halkbank tarafından mali baskı uygulandığına dair haberler basına yanmıştı.





Geçmişte AKP adına itibar suikastçiliği yapan aktrol çetebaşı Taha Ün isimli figür de artık Davutoğlu ekibiyle beraber. 'Sağlam İrade' kullanıcı adıyla Twitter'da yazan Taha Ün, 28 Şubat’ta öğrencilerin imam-hatiplere gitmesinin neredeyse imkânsız hale getirildiğini belirterek, o süreçte yapılanlarla bugün Halkbank’ın Şehir Üniversitesi’nin bütün gelirlerine el koyup üniversitesi çalışamaz, yönetilemez hâle getirmesinin aynı zihniyetin ürünü olduğunu savundu.





Ün, isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek, “28 Şubatçılık bir fikir değil karakterdir. Birilerinin abdestli namazlı oluşu onları yapsa yapsa abdestli 28 Şubatçı yapar” ifadesini kullandı.



