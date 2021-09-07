Dünürünü de gördü: Yüz milyonlarca liralık ihaleler havada uçuşuyor

Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat’ın TCDD’den 9 yılda tam 42 milyon TL’lik ihale aldığı ortaya çıktı. Uzka İnşaat son olarak “Kayseri, Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı İnşaatı Projesi” ihalesini 376 milyon TL’ye altı





Birgün’de yer alan habere göre, Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat Şirketi’nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) milyonlarca liralık ihaleler aldığı açığa çıktı.

Orhan Uzuner



Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat, TCDD Genel Müdürlüğü’nden 2011 ve 2019 yıllarını kapsayan 9 yılda tam 10 ayrı ihale aldı. Şirketin sadece TCDD’den aldığı 9 ayrı ihalenin toplamı ise 42 milyon 363 bin TL’yi buldu.





Şirket milyonlarca liraya aldığı ihalelerle, tren raylarına sinyal kablosu montajı, demiryolları üst yapı işleri, demiryolu hattı iyileştirmesi, bakım ve rehabilitasyon işleri ile yüksek hızlı tren hattın bakım ve tamirat işleri gibi birçok iş yaptı.







KOLİN’İN DE ORTAĞI





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13 Ağustos 2020 tarihinde “Kayseri, Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı İnşaatı Projesi” için düzenlediği ihale, 376 milyon 493 bin TL’ye Kolin İnşaat ve Uzka İnşaat İş Ortaklığı’na verilmişti.





UZUNERLERİN AİLE ŞİRKETİ





Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü ve Bilal Erdoğan’ın da kayınpederi Orhan Uzuner Uzka İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi. Şirketin ortakları ve yönetim kurulu üyeleri olduğu belirtilen Ahmet Selçuk Uzuner ile Mehmet Seçil Uzuner’in ise Orhan Uzuner’in kuzenleri olduğu öğrenildi.





Orhan Uzuner, Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Ulaşım AŞ’nin Proje Müdürlüğü’nde Mühendis olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında İstanbul 2. Bölgeden AKP milletvekili aday adayı da olan Uzuner aday gösterilmedi.





Orhan Uzuner’in kızı Reyyan Uzuner ile Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan 2003 yılında evlendi. Reyyan Uzuner 17 yaşında olduğu için, düğün Fatih 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınan izinle gerçekleştirildi.